KALAMIŞ PERFORMANS SAHNESİNDE GAZİNO GECELERİ

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Semiha Yankı, İskender Doğan, Tüdanya, Hilal Özdemir geçtiğimiz akşam “Gazino Geceleri” programıyla Kalamış Performans Sahnesi’nde bir araya geldiler.

Eski gazino gecelerini aratmadılar

Hakan Eren’in organizasyonuyla hatıralardan silinmeyen bir eğlence kültürünü yeniden canlandıran “Gazino Geceleri” programında buluşan Sanatçılar, eski gazino gecelerini aratmayan bir eğlenceye imza attılar. Semiha Yankı’nın “Bir Garip Yolcu”, “Duydum ki Unutmuşsun” gibi TSM şarkıları, Tüdanya’nın “Seni Sevmeyen Ölsün”, “Kara Sevda” gibi Arabesk şarkılar söylediği gecede Türküler söyleyen Hilal Özdemir, “Hayde Gidelum” ile tüm salonu coşturdu. İzleyenler İskender Doğan’ı, “Kan ve Gül” isimli şarkısını söylemeden sahneden indirmediler.

“Ağlama Değmez Hayat”

12 Ekim Cumartesi akşamı aynı yerde sahne alacak olan Sanatçılar, gecenin finalini hep birlikte söyledikleri “Ağlama Değmez Hayat” isimli şarkıyla yaptılar.