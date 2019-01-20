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Gazino eğlenceleri geri mi geliyor?

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Gazino eğlenceleri geri mi geliyor?

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

20 Ocak 2019 Pazar 17:48
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Gazino eğlenceleri geri mi geliyor?

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Eski gazino gecelerinin tekrar canlandırıldığı Moda Kayıkhane Gazinosu’nda Neşe Karaböcek ve 80 lerin ünlü sanatçıları tekrar sahne aldı. Eski gazino günlerini özleyen müzik severler hafta içi olmasına ramen salonu tıka basa doldurup gönüllerince eğlenirken akıllara ‘Gazino eğlenceleri geri mi geliyor’ sorusu takıldı.

Eski yeşilçam filimlerinde sık sık gördüğümüz ve artık nostalji olan Gazino Kültürü’nü tekrar yaşatmak için kolları sıvayan OSSİ Müzik Hakan Eren ilk sınavını Moda Kayıkhane de verdi.  Gece için Kayıkhane’nin konser sahnesine ek podyum ilave edildi ve ayakta seyredilen konserlerle bildiğimiz salona da masalı sandalyeli gazino düzeni oluşturularak eski gazino nostaljisi yaşatılmaya çalışıldı. Tanıtım reklamlarının eski gazino ilanları şeklinde hazırlandığı gecenin Assolisti Neşe Karaböcek olurken, Şef Osman Nar yönetiminde ki orkestra ile Semiha Yankı, Rana Alagöz, Salim Dündar, Gökben, Ersan Erdura, İskender Doğan, Bilgen Bengü, Kartal Kaan ve Funda gibi usta sanatçılar sahne alırken vokalde onlara Banu Koro eşlik etti. Bütün sanatçılar 70 ve 80 li yıllarda ki en ünlü kendi şarkılarını söyleyerek harika bir gece yaşatırken kendilerinin de çok eğlendiklerini söylediler. Geceyi organize eden Hakan Eren ‘‘Eski gazino özlemini ilk defa bu kadar yakından giderdik. Mart ayinda tekrar gazinomuz olacak ve bize bu güzelliği yaşatan Erkan bey ve Moda Kayıkhane’ye teşekkürler ederim’’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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