Gazetemize ödül

Özlem Kurt, Gündüz Şutanrıkulu’nun sunuculuğunu üstendiği tören Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşeti. ‘2019 İmaj Magazin Sanat Ödülleri Gecesi’ne Siyaset,Sinema,Sanat,podyum,medya ve müzik dünyasından birçok davetli katıldı. Ödülünü Özlem Kurt’un elinden alan usta gazeteci Habib Babar,’800’ü aşkın Sinema oyuncusuyla yaptığım röportajlarla medya dünyasında bir ilke imza attım. Bugüne kadar gerçek anlamda sanat icra eden,sanatçıların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Buradan gazetemiz icra kurulu başkanı sayın Abdullah Akosman’a da ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi