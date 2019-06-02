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Gazetemize ödül

Gazetemizin yazarlarından usta gazeteci Habib Babar, ödüle doymak nedir bilmiyor. TV ve yazılı medyanın başarılı ismi Babar’a bir ödül’de İmaj  Magazin’den geldi.

Gazetemize ödül

Gazetemizin yazarlarından usta gazeteci Habib Babar, ödüle doymak nedir bilmiyor. TV ve yazılı medyanın başarılı ismi Babar’a bir ödül’de İmaj  Magazin’den geldi.

02 Haziran 2019 Pazar 13:36
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Gazetemize ödül

Özlem Kurt, Gündüz  Şutanrıkulu’nun sunuculuğunu üstendiği  tören  Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşeti.  ‘2019  İmaj Magazin Sanat Ödülleri Gecesi’ne Siyaset,Sinema,Sanat,podyum,medya ve müzik dünyasından birçok davetli katıldı. Ödülünü Özlem Kurt’un elinden alan usta gazeteci Habib Babar,’800’ü aşkın Sinema oyuncusuyla yaptığım röportajlarla medya dünyasında bir ilke imza attım. Bugüne kadar gerçek anlamda sanat icra eden,sanatçıların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Buradan gazetemiz icra kurulu başkanı sayın Abdullah Akosman’a da ayrıca teşekkür ediyorum’ dedi

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Anahtar Kelimeler:
Habib BabarödülTvYazılı MedyaImaj Magazin
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