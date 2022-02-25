Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.880,86
ALTIN
864,07
DOLAR
14,05
STERLİN
18,86
EURO
15,74
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi araştırma...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç...
İskilip Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere Memur alacak
İskilip Belediye Başkanlığı ilk...
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 17 Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
TED Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gazeteci Sedat Sarıkaya Türkiye'deki bir çok ünlü ile selfie çekildi!

Ünlülerle fotoğraf çekilebilmek için Sedat Sarıkaya kilometrelerce yol gidiyor.

25 Şubat 2022 Cuma 12:07
Gazeteci Sedat Sarıkaya Türkiye'deki bir çok ünlü ile selfie çekildi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan magazin gazetecisi 35 yaşındaki Sedat Sarıkaya’nın magazin gazeteciliği yönündeki çabası duyanların ağzını açık bırakıyor.Kendi imkanları ile şehir şehir gidiyor ve bir çok zorluklar ile karşılaşıyor. Uzun yıllardır müzik sektörünün ünlü isimleriyle fotoğraf çekilebilmeyi  hedefleyen ve bunu adeta mesleği ile birlestirip gazete sayfasında yer veren Sarıkaya, bu uğraş için her seferinde mesafe tanımaksızın kilometrelerce yol gidiyor.

Sarıkaya, bazı durumlarda ise yolda bir ünlü ismi gördüğü zaman aracın durdurup pencereden fotoğraf çekiliyor.  Zamanla adeta bir ‘Ünlü Avcısı’ haline gelen Sarıkaya, bu zamana kadar İrem Derici, Hande Yener, Ziynet Sali, Sinan Akçıl,Eypio,Polat Yağcı,Mehmet Ali Erbil,Derya Uluğ, Cem Belevi , Atiye Deniz , Halil Sezai, Tuğba Yurt, İsmail YK,Türkan Şoray, Merve Özbey,Buray, Ebru Yaşar gibi bir çok ünlü isimle yan yana fotoğraf ve selfie  çektirdi.

Yanına gidip tanışma imkanı olan her ünlü isimle bir araya geleceğini vurgulayan Sarıkaya, fotoğraf ve selfie çekilmeye devam edeceğini gazete sayfasında bunları yazmaya devam edeceğini söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat Sarıkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MÜZİK DÜNYASININ JOKER’İ NURHANA
MÜZİK DÜNYASININ JOKER’İ NURHANA
TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI III
TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI III
Güçlü sesiyle tozu dumana katacak
Güçlü sesiyle tozu dumana katacak
SABRİYE ŞENGÜL’DEN BOTOKS HABERLERİNE DERS GİBİ YANIT!
SABRİYE ŞENGÜL’DEN BOTOKS HABERLERİNE DERS GİBİ YANIT!
Rıdvan Yıldırım ‘’Trend olmak derdim yok‘’ dedi
Rıdvan Yıldırım ‘’Trend olmak derdim yok‘’ dedi
DJ Fatih Oğuz kimdir? Prodüktör Fatih Oğuz yeni projesiyle geliyor!
DJ Fatih Oğuz kimdir? Prodüktör Fatih Oğuz yeni projesiyle geliyor!
Serkan Candaş dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor!
Serkan Candaş dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor!
İşletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de fark yarattı! Cihangir’in Kraliçesi: Demet Coşkun!
İşletmeci Demet Coşkun, Cihangir’de fark yarattı! Cihangir’in Kraliçesi: Demet Coşkun!
ÖZGÜR’ÜN 4. TEKLİSİ “DUY VAKTİ”
ÖZGÜR’ÜN 4. TEKLİSİ “DUY VAKTİ”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma