Gazeteci Sedat Sarıkaya Türkiye'deki bir çok ünlü ile selfie çekildi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan magazin gazetecisi 35 yaşındaki Sedat Sarıkaya’nın magazin gazeteciliği yönündeki çabası duyanların ağzını açık bırakıyor.Kendi imkanları ile şehir şehir gidiyor ve bir çok zorluklar ile karşılaşıyor. Uzun yıllardır müzik sektörünün ünlü isimleriyle fotoğraf çekilebilmeyi hedefleyen ve bunu adeta mesleği ile birlestirip gazete sayfasında yer veren Sarıkaya, bu uğraş için her seferinde mesafe tanımaksızın kilometrelerce yol gidiyor.

Sarıkaya, bazı durumlarda ise yolda bir ünlü ismi gördüğü zaman aracın durdurup pencereden fotoğraf çekiliyor. Zamanla adeta bir ‘Ünlü Avcısı’ haline gelen Sarıkaya, bu zamana kadar İrem Derici, Hande Yener, Ziynet Sali, Sinan Akçıl,Eypio,Polat Yağcı,Mehmet Ali Erbil,Derya Uluğ, Cem Belevi , Atiye Deniz , Halil Sezai, Tuğba Yurt, İsmail YK,Türkan Şoray, Merve Özbey,Buray, Ebru Yaşar gibi bir çok ünlü isimle yan yana fotoğraf ve selfie çektirdi.

Yanına gidip tanışma imkanı olan her ünlü isimle bir araya geleceğini vurgulayan Sarıkaya, fotoğraf ve selfie çekilmeye devam edeceğini gazete sayfasında bunları yazmaya devam edeceğini söyledi.