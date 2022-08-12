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Gazeteci Sedat Sarıkaya: İnternet gazeteciliğini bilmeyenler yorum yapmasın

Geçtiğimiz günlerde haber sitelerinde çıkan " Merdiven altı siteler " Başlıklı haberlere Ünlü Magazin Gazetecisi sitem dolu sözler söyledi.

12 Ağustos 2022 Cuma 12:39
Gazeteci Sedat Sarıkaya: İnternet gazeteciliğini bilmeyenler yorum yapmasın

Gazeteci Sedat Sarıkaya basına yaptığı açıklamada " İnternet Haberciliğinde" ekmeğini kovalayan her basın mensubu kardeşine saygı duyduğunu, kendilerinin de yaklaşık 12 haber sitesi olduğunu ve bu haber sitelerini açarken Devlete Hosting , Domain ve Tema bedellerinde Kdv oranlarını ödemiş olduklarını devlete de kazandırdıklarını belirtti.Bazı kişiler haber siteleri aracılığıyla genel olarak  "Merdiven Altı Siteler" tabirini kullanmış bu cümle için de çok üzüldüğünü ve talihsiz bir açıklama olarak düşündüğünü belirtti.Eleman çalıştırmadıkları için bütçeden dolayı şirketleşme ihtiyacı olmadığını ve az kişi ile haber sitesini yönetmenin ne kadar zor olduğundan bahsetti.Kimse kimsenin haberini kolaylıkla yayınlamıyor biz de kendi medyalarımızı oluşturduk İnternet gazeteciliği yapan bazı kişilerin bu tarz söylemleri İnternet Haberciliği kavramına  yakışmıyor " diyerek açıklamalarını bitirdi.    

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Sedat Sarıkaya
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