Gazeteci Şaban Mergül’e Corona bulaştı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul’da ki ulusal gazetelerin magazin departmanlarında uzun yıllar çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Sakarya’ya dönerek Sakarya TV, You Tube kanalını kuran eski magazin gazetecisi Şaban Mergül corona virüsüne yakalandı. Durumu oldukça ağır olan Şaban Mergül Sakarya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mesai saatlerinde pandemi kurallarına oldukça dikkat eden, sosyal mesafe kurallarına da sıkı sıkıya dikkat eden Mergül ile yaptığımız telefon görüşmesinde Corona’nın önemine dikkat çekerek herkesin çok dikkatli olmasını istedi. Yılların gazetecisi meslekdaşımız ve onlarca yıllık dostumuza geçmiş olsun diyoruz.