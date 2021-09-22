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Gazeteci Nedret Hotun’a nazar değdi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:00
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Gazeteci Nedret Hotun’a nazar değdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Önce Vatan Gazetesi’nin başarılı kültür sanat ve magazin yazarı Nedret Hotun’a nazar değdi. Bir ay kadar önce haber yapmak için gittiği Bursa Açık Hava Sahnesi MFÖ konserinde ki izdiham sırasında ayağı kayarak düşen ve sağ omuz kaslarında yırtılma meydana gelen Hotun’un Başlatılan tedavisi hala devam ediyor. Her sabah düzenli olarak fizik tedavi seanslarına katılan Hotun. Bu tahlisiz kaza sonrasında hastanedeki doktorlar ve hemşirelerle akraba gibi olduk. Her sabah buraya geliyorum ve onlarla saatlerce bir arada oluyorum. Bana gösterdikleri yakın ilgi için bütün hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Dedi. Talihsiz kaza sonrasında tedavileri devam eden Hotun’un bir süre daha hergün hastaneye gidip fizik tedavi olması gerektiği öğrenildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDRET HOTUNMFÖ Konseri
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