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'Garip İnsan' filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor

Geçtiğimiz yıl vefat eden sinema ve dizi oyuncusu Alaattin Karababa'nın son sinema filmi olan 'Garip İnsan' nisan ayında vizyona girmek için gün sayıyor.

04 Nisan 2023 Salı 10:08
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'Garip İnsan' filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yeşilçamın usta oyuncularıyla günümüz oyuncularını kadrosunda bulunduran filmin başrollerini Nalan Çöl, Murat Tekin, Onur Aksel, Yaşar Yılmaz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Alaattin Karababa ve ekranların sevilen yüzü, nam-ı diğer Sibiryalı Ayhan Işık paylaşıyor.

Nisan ayında vizyona girecek olan filmin yapımcılığını üstlenen YMG Film’in sahibi Yaşar Yılmaz, "Usta oyuncu Alaattin Karababa, güzel bir sanatçımızdı, onlar gibi sanatçılar geri gelmiyor. Bu konuda da üzgünüm." dedi.

Gelirinin büyük bir bölümü Engelli Yaşam Derneği'ne bağışlanacak olan komedi türündeki film, hayatı boyunca kel olan ve saçları çıksın diye çırpınan sade bir vatandaşın başına gelenlerini konu alıyor. Film, eski kara mizah komedisinin günümüz örneklerinden birini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Banu Kaptanoğulları’nın oturduğu, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çekilen 'Garip İnsan' nisan ayında vizyona girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Garip İnsanAlaattin Karababa
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