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Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı

Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünü tarafanından 20 Ağustos ve 21 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Gençlik Festivali ve Halk Konserleri büyük bir coşkuyla kutlandı.

26 Ağustos 2022 Cuma 13:08
Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gençlerin büyük ilgisini gören festivalde muhteşem zamanlar geçirildi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in Önderliğinde düzenlenen 2 günlük festival Belediye Başkan yardımcı Ruhi Özden' in özverisiyle ve Gençlik spor Müdüresi Vildan Koca ' nın  yönettiği Organizasyonu Tan Medya ve Rst film adına Organizatörlüğünü Taner ADIGÜZEL  üstlendi.  Organizasyonun sunuculuğunu  Aykut Pala yaparken Organijasyona katılan gençler sanatçı Irmak Arıcı'ın bir birinden güzel şarkılarına eşlik etti. Koordinatörlüğünü  Eren Mısırlıoğlu üstlendiği  Organizasyonda emeği geçen her kese teşekkür eden Taner ADIGÜZEL daha bir çok organizasyonlarının olduğunu dile getirdi.



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