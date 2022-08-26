Fwd: Kapaklı Gençlik Festivali Büyük Çoşkuyla Kutlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gençlerin büyük ilgisini gören festivalde muhteşem zamanlar geçirildi. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'in Önderliğinde düzenlenen 2 günlük festival Belediye Başkan yardımcı Ruhi Özden' in özverisiyle ve Gençlik spor Müdüresi Vildan Koca ' nın yönettiği Organizasyonu Tan Medya ve Rst film adına Organizatörlüğünü Taner ADIGÜZEL üstlendi. Organizasyonun sunuculuğunu Aykut Pala yaparken Organijasyona katılan gençler sanatçı Irmak Arıcı'ın bir birinden güzel şarkılarına eşlik etti. Koordinatörlüğünü Eren Mısırlıoğlu üstlendiği Organizasyonda emeği geçen her kese teşekkür eden Taner ADIGÜZEL daha bir çok organizasyonlarının olduğunu dile getirdi.





