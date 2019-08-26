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Futbolcu ile oyuncu maç yaptı

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan Manchester City - Tottenham maçı için davet ettiği oyuncu arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun’u İngiltere de ağırladı ..

Futbolcu ile oyuncu maç yaptı

Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan Manchester City - Tottenham maçı için davet ettiği oyuncu arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun’u İngiltere de ağırladı ..

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:45
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Futbolcu ile oyuncu maç yaptı

HABER: DİNÇER KARACALAR

2-2 biten dev maç sonrası yemek yiyen arkadaşlar ertesi günü City nin antrenmanına birlikte çıktı.

Antrenman sonrası kaleye geçen Köstendil , İlkay’ın şutlarını önlemeye çalıştı , neşeli geçen anteranmanda ilginç görüntüler ortaya çıktı. City’nin kanalına birlikte röp veren ikili daha sonra şehir gezisine çıktılar.

İlkay , İstanbul ziyaretinde Çukur’un sezon finali setini ziyaret etmiş oyunculara forma imzalamıştı Köstendil, geçen sene Vefaspor’la kaleci olarak anlaşmıştı ..

Hatta bu durumla ilgili tek kişilik oyunu olan “ 12 Numaralı Adam “ olarak sahneye taşımıştı. Oyun Yaz turnesine kapsamında ağustos sonunda görücüye çıkacak ..


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.08.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
Dinçer KaracalarÜnlü Futbolcu İlkay Gündoğan
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