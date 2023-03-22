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Furkan Karaca hayallerinde başarılı olma yolunda koşuyor

22 Mart 2023 Çarşamba 11:22
Furkan Karaca hayallerinde başarılı olma yolunda koşuyor

Çok küçük yaşlardan bu yana oyunculuğuyla adından söz ettiren Furkan Karaca, hayallerine adım adım yaklaşmaya devam ediyor.

Henüz 10 yaşındayken dizi ve sinema projeleriyle oyunculuk hayatına start veren genç oyuncu, eğitimin büyük bir gereklilik olduğuna inanarak Sadri Alışık Tiyatrosundan mezun oldu. Sonrasında konservatuar sınavlarına hazırlandı. Şuan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde oyunculuk bölümü öğrenciliği devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu, Söz, Kırmızı Oda, Savaşçı, Kösem Sultan gibi dizilerde başarılı performansıyla isminden söz ettirmeyi başaran oyuncu, geleceğe umutla bakıyor. 2023 yılına iki sinema filmiyle giriş yapan oyuncu 7 Nisan'ı işaret etti. Afyonkarahisar'da çekimleri tamamlanan korku macera türündeki Rahha'da başrol kadrosunda yer alıyor.

Karaca, "Filmi çok güzel umutlarla, emek vererek çektik. Senaryoyu ilk okuduğumda öyküden etkilendim, merak ettirdi. Sete çıktığımızda da muhteşem bir ekiple yolumuza başladık. Umutluyuz." Gelecek ile ilgili bir mesaj verse, bunun ne olabileceğini de sorduk. Karaca; Oyunculuk benim umudum, hayallerimizin peşinden her an gitmeliyiz, her ne olursa olsun kendimizi dinlemeliyiz. Bu yolculukta umut, bizim ışığımız. Her zaman bunu korumalı, hep kendimizi daha da ileri taşımalıyız. Bir sene sonra kendimi çok daha başarılı bir yerde görüyorum" diyerek kararlılığı ve azmi ile dikkat çekti. 

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Furkan Karaca Hayallerinde Başarılı Olma Yolunda Koşuyor
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