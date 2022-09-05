Funda Arar Bu Sefer İstanbul’un Hyde Park’ında…

HABER: BURHAN AKDAĞ

Al Sevgilim ve Virane Gönlüm şarkılarıyla sezona damga vuran Funda Arar’ın konserine yaklaşık 7500 kişi katıldı. Songül Sarpbaş imzalı beyaz elbisesiyle sahne alan Arar, giydiği iki kıyafet ile ve güzelliğiyle de göz kamaştırdı.

SÜRPRİZ KONUK!

Kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle şarkılarını iki buçuk saat boyunca hep bir ağızdan seslendiren Arar'ı izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı Kubat'ta vardı. Kubat arkadaşını izlerken tüm şarkılarına eşlik etti. Daha sonra sahneye çıkarak birlikte söylediler… Özellikle birlikte söyledikleri erik dalı türküsünde kent orman adeta aya kalktı…

Funda Ararın performansını çok beğendiğini belirten Kubat, Arar için “pop söylüyor, Türk sanat müziği söylüyor, arabesk söylüyor hep birlik e dinledik türkülerimizi çok güzel yorumluyor, yok böyle bir sanatçı diyerek kendisini bir kez daha kutladı.

Funda Arar kendisini izlemeye gelenleri müziğe doyurdu. Alışılmışın dışında konser izleme olanaklarına sahip YBY Etkinlik Alanı’na izleyiciler kendi sandalyeleri, köpekleri ve içecekleri ile gelip, çimlerin üzerinde eğlencenin tadını doyasıya çıkardılar.