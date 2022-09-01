Fratelli Diamanti Parfüm Sanatçısı Ceyhan Elmas ''Kokular Irkçı Değildir''

HABER: DİNÇER KARACALAR

Parfüm kültüründe yapılan en büyük hataların en başında ten rengine göre parfüm seçmeye çalışmak gelir diyen Ceyhan Elmas, ''Kokular beyaz ten, esmer ten, kumral ten bilmezler. Cilt tipi bilmezler. bu tamamen insanoğlunun, kokular üstüne kalıplaştırdığı en büyük yanlışlardan biridir'' diyor.

İnsanların en kuvvetli hafıza sistemi önce koku hafızasıdır. İnsan doğumundan itibaren bu durum ilk olarak anne kokusu algılanmasıyla başlar ve hayat boyu koku hafızanız devam eder. Böylesine kusursuz bir sistemi ten rengi ve cilt tipine göre ayırmak son derece yanlıştır. Beş duyumuzun her biri mevcut hafızamıza sürekli data aktaran aracı bağlantılar gibi çalışsa da koku duyusu en tarif edilemez ve en direkt çağrışımlara yol açan özelliği ile eşssizdir. Bu eşşizliğe sahip bir sistemi insan teni ve rengi üzerine gruplaştırarak ayrıştırmaya çalışmak şüphesiz ki yanlıştır.

Fratelli Diamanti parfüm sanatçısı Ceyhan Elmas; '' Çok basit bir örnekle açıklamak gerekirse, kişi son derece koyu tenli olduğu halde son derece de yumuşak başlı, hassas ve daha duygusal bir kişilik olabilir. Bu insana sırf ten renginden dolayı daha ağır, daha baskın, daha baharat içerikli parfüm önermek, o insanı ve onun ruh halini yanlış yansıtmaktan öteye gidemez. Parfüm tamamen bir kültürdür, tek düzeliğe sığdırılamaz. ten rengine ve cilt yapısına göre değil, ruh haline ve kıyafete göre parfüm olur.