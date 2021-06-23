FLÖRT’TEN ‘BİZE ÖZEL’

NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Grubun 8. albümünde eski dostlara sitem, bireysel ruh halleri ve aşka dair hikayeler yer alıyor. Albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri Flört’e ait.
Önce Vatan Gazetesi
Rock müziğin sevilen gruplarından Flört 4 yıl aradan sonra ‘Bize Özel’ adlı yeni albümlerini yayınladı.
NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Grubun 8. albümünde eski dostlara sitem, bireysel ruh halleri ve aşka dair hikayeler yer alıyor. Albümde yer alan şarkıların söz ve müzikleri, enstrüman çalımları ve düzenlemeleri Flört’e ait.
Önce Vatan Gazetesi