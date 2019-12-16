FİZİĞİME DEĞİL SESİME BAKSINLAR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Albüm hakkında konuşan Günel Zeynalova “Tekrar Ölmez Müzik ile çalışmaktan çok mutluyum. Kaliteli ve Profesyonel bir ekibimiz var. Orhan Ölmez iyi bir müzik adamı ve aynı zamanda bir sanatçı. Benim sıkıntımı derdimi bir sanatçı olarak daha iyi anlıyor. Esnaf işi değil müzik işi yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Fiziği hakkında çok soruyla karşılaştığını belirten Günel Zeynalova,‘’İnsanlar, şarkılardan ve nasıl şarkı söylediğimizden çok, nasıl göründüğümüzle ilgileniyorlar. Ben, güzel bir albüm yaptım ve fiziksel görünümümüzden çok, hazırladığımız albümümüz ve şarkılarımız konuşulsun isterim. Önemli olan güzelliğin yanında sesin olması, piyasada görüntü çok ama ses yok ” dedi...