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FİLM-SAN VAKFI, yıldızları buluşturdu

FİLM-SAN VAKFI, YENİ YÖNETİMİNİN  ATAKÖY GARDEN'DAKİ İFTAR YEMEĞİNDE İZDİHAM!

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:25
FİLM-SAN VAKFI, yıldızları buluşturdu

HABER: FUNDA AKOSMAN

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar ve Başkan Yardımcısı Meral Konrat'ın  Ataköy Garden'da verdiği iftarda geceye katılan konukları kapıda karşılaması herkesi mutlu etti. 

1975 yılında kurulan Sanatçıların Sosyal Haklarını koruyan ve halen ilk ve en eski kurum olma özelliğini taşıyan Film-San Vakfı'nın Yönetim Kurulu Sanatçı dostlarına iftar yemeği verdi. Ataköy Garden'de düzenlenen Film-San Vakfı iftar programında sanat dünyasından ve basın camiasından birçok isim bir araya geldi.

Film-San Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinin  katıldığı iftar programının açılış konuşmasını Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu yaparken, Sanat ve Basın Camiasından  Engin Çağlar, Nuri Alço, Meral Konrat, Neslihan Akça, Semih Akça, Murat Parasayar,Burçin Parasayar, Ayşe Mine, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Onur Akay, Bekir Aslantaş, Nilay Dorsa, Duygu Deneyici, Derya Özgören, Arzu Yetiş Kocatepe, Mert Kocatepe, Bülent Yetiş, Faruk Tuncel, Hilal Özdemir, Sibel Gökçe, Gülbin Vardar, Gökay Kalaycıoğlu, Murat Özen,Reyhan Cansu, Nurcan Sabur, Esin Sabur, Hakan Solaker, Serkan Çılgın, Cenk İçten, Kadir Balık, Yeliz Akay, Serdar Akar, Tmb Tv Yöneticileri, Funda Akosman, Ferdi Gülyüz, Nur Ertürk, Nesli Özsoy, Gürsu Koçoğlu, İlyas Çağlayan  ve  Film-San Vakfı'nın ilk kurucularından Erkan Özerman ile sanat ve basın camiasının emekçileri katıldı. 

İftar Yemeğinde Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar, “Birçok projemiz var ve hepsini gerçekleştirecek çok değerli ekibimiz var. En yakın iki aya kadar Frankfurt Film Festivalini organize edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Film-San Vakfı  Başkan Yardımcısı Meral Konrat ta, “Böyle önemli bir kuruluşun başkan yardımcılığına seçildim. Ben de başkan yardımcısı olarak Engin Çağlar’la birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Büyük bir özveriyle sanatçılar adına çalışmaktan çok keyif alacağım. Çok sayıda proje var elimizde. Olgunlaştıkça yavaş yavaş hepsini duyuracağız.” '' Ataköy Garden2daki misafirperveliklerinden dolayıda Sayın Mahmut Gazala, Yahya bey ve tüm burada çalışan ekibe sonsuz Teşekkür Ediyorum'' Diye konuştu.

Film-San Başkan Yardımcısı Neslihan Akça da "böyle büyük bir ailenin üyesi olmaktan mutluyum. Çok güzel işlere imza atacağız" Sözlerine yer verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
FilmSan VakfıFunda AkosmanKıvanç Terzioğlu
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