Fikret Ağırçelik’ten Yeni Şarkı! Kör Kuyular Müzik Listelerinde!

HABER: ASLAN SAYIM

Sesi ve müzik tarzı ile bir çok şarkıya hayat veren Fikret Ağırçelik’ten sevenlerine müjde! Yeni şarkısı sizlerle.

Kör Kurşun isimli şarkının Sözü ve müziği Erhan Erkal Aranje ise yine Erhan Erkal imzası taşıyor. Klip yönetmenliği koltuğunda Akın İshakoğlu oturuyor. Klip görüntü yönetmenliğinde ise Ferhat Kılıç yer alıyor. Fikret Ağırçelik Kör Kurşun şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/S0Olm7Df2ZU