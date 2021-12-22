Ferman Toprak’tan yeni şarkı müjdesi

HABER: YAŞAR YENYÜZ

Ünlü isimleri arka arkaya sahne aldığı Küba Dragos’ta geçtiğimiz haftalarda Mahmut Tuncer, Gökhan Doğanay ve İnci Mercan gibi sanatçılardan sonra dün gece fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak sahne aldı. Başarılı sanatçı sahnesinde sevilen parçalarını birbiri ardına seslendirirken kendisini izlemeye gelen konuklarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Sanatçının sevilen şarkılarına kendisini izlemeye gelen konukları da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Program öncesinde kısa bir açıklama yapan Ferman Toprak “Pandemi dolayısıyla sahnelere uzun bir ara verdikten sonra tekrar sahne almaya başladık. Yılbaşı öncesi yeni şarkımla çok iddialı geliyorum” diyerek yeni bir şarkının da müjdesini verdi. Küba Dragos’un işletmeciliğini iş insanı Nejat Alır’ın yapıyor.