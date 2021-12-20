Ferman Toprak rüzgârı esti

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İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından biri olan işletmeciliğini iş insanı Nejat Alır’ın yaptığı Küba Dragos sahnesinde ünlü isimleri arka arkaya ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Tuncer, Gökhan Doğanay ve İnci Mercan gibi ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam eden Küba Dragos’ta dün gece fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak sahne aldı. Başarılı sanatçı sahnesinde sevilen parçalarını birbiri ardına seslendirirken ünlü sanatçı kendisini izlemeye gelen konuklarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Ünlü sanatçının sevilen şarkılarına kendisini izlemeye gelen konukları da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Program öncesinde kısa bir açıklama yapan Ferman Toprak “Pandemi dolayısıyla sahnelere uzun bir ara verdikten sonra tekrar sahne almaya başladık. Bu süreçte Küba Dragos’ta sahne alarak sevenlerimizi mutlu etmeyi hedefliyorum. Yılbaşı öncesi yeni şarkımla çok iddialı geliyorum” diyerek yeni bir şarkının da müjdesini verdi. Program sonrasında Küba Dragos’un işletmecisi Nejat Alır yaptığı kısa açıklamada “Anadolu yakasında eğlence mekanı olmaz diyenler bizi gördükten sonra evet oluyormuş demeye başladılar. Birbirinden ünlü sanatçıları önümüzdeki günlerde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.