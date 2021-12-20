Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,006.07
ALTIN
1.04
DOLAR
18.01
STERLİN
23.83
EURO
20.36
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapıyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü...
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 19 Öğretim...
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık...
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ferman Toprak rüzgârı esti

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:35
7 Okunma
Ferman Toprak rüzgârı esti

ASLAN SAYIM

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından biri olan işletmeciliğini iş insanı Nejat Alır’ın yaptığı Küba Dragos sahnesinde ünlü isimleri arka arkaya ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Mahmut Tuncer, Gökhan Doğanay ve İnci Mercan gibi ünlü sanatçıları sahnesinde ağırlamaya devam eden Küba Dragos’ta dün gece fantezi müziğin sevilen ismi Ferman Toprak sahne aldı. Başarılı sanatçı sahnesinde sevilen parçalarını birbiri ardına seslendirirken ünlü sanatçı kendisini izlemeye gelen konuklarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Ünlü sanatçının sevilen şarkılarına kendisini izlemeye gelen konukları da eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Program öncesinde kısa bir açıklama yapan Ferman Toprak “Pandemi dolayısıyla sahnelere uzun bir ara verdikten sonra tekrar sahne almaya başladık. Bu süreçte Küba Dragos’ta sahne alarak sevenlerimizi mutlu etmeyi hedefliyorum. Yılbaşı öncesi yeni şarkımla çok iddialı geliyorum” diyerek yeni bir şarkının da müjdesini verdi. Program sonrasında Küba Dragos’un işletmecisi Nejat Alır yaptığı kısa açıklamada “Anadolu yakasında eğlence mekanı olmaz diyenler bizi gördükten sonra evet oluyormuş demeye başladılar. Birbirinden ünlü sanatçıları önümüzdeki günlerde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ferman Toprak Rüzgârı Esti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akışa Bırak
Akışa Bırak
PİTON’DAN GELEN ENERJİ ZİRVE YAPTIRDI
PİTON’DAN GELEN ENERJİ ZİRVE YAPTIRDI
Turne sonrası yeni şarkı yolda...
Turne sonrası yeni şarkı yolda...
Kafalar ekibinden şarkı sürprizi
Kafalar ekibinden şarkı sürprizi
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti
Kalinka ile Ruslar’a Zeybek öğretti
6. Gelin Damat Fashion Day‘e Avrupa ve Ortadoğu‘dan yoğun ilgi
6. Gelin Damat Fashion Day‘e Avrupa ve Ortadoğu‘dan yoğun ilgi
Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
Adliye Koridorlarında Mırıldanırken Şimdi Yüz Binler Dinliyor
Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi coşturdu
Son dönemin parlayan yıldızları Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut ikilisi coşturdu
KIVANÇ ERGİNEL 'DİLİMİN UCUNDA' Yayında!
KIVANÇ ERGİNEL 'DİLİMİN UCUNDA' Yayında!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma