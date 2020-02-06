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Ferhat Göçer Aldırma Gönül müzikaline Bursa’dan start verdi

Nedret Hotun’un haberi için tıklayınız...

06 Şubat 2020 Perşembe 10:16
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Ferhat Göçer Aldırma Gönül müzikaline Bursa’dan start verdi

HABER: NEDRET HOTUN

Sabahattin Ali’nin heyecanlarının , aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği Aldırma Gönül , Ferhat Göçer’in performansıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM), Osmangazi Sahnesi’nde seyircisiyle buluştu.

Yönetmen Ezel Akay’ın imzasını taşıyan müzikal sonrası Ferhat Göçer ile söyleşi fırsatı yakaladık.

-Ferhat Bey sizi değişik bir performansta izledik bu akşam, bu projeye başlamayı nasıl düşündünüz ve  nasıl gelişti, bizi aydınlatır mısınız?

-1,5 yıl kadar önce bu projenin aslında bir albüm olarak bana teklifi yapıldı. ‘Sabahattin Ali şarkılarından oluşan bir albümde okur musunuz?’ dediler. Bütün Sabahattin Ali albümünü benim okumamı istediler. Seve seve kabul ettim. Tabi albümü okurken kendisini daha yakından tanımak istedim, hepimizin bildiği ‘Kürk Mantolu Madonna’ dan başka bir bilgim yoktu. Bütün eserlerini , onun hakkında yazılmış kitapları okurken kafamda böyle bir proje canlandı. Acaba sahnede bir konser yerine  onun hayatını anlatan bir hikaye ile birleştirirerek konseri verebilir miyiz diye düşündüm. Bunu basın danışmanım ve Ezel Akay ile konuştuğumda,  kendileri bir senaryo hazırlayıp  tiyatro oyununa dönüştürebileceğimizi söylediler . Ezberde biraz zorlandım ama Haldun Çubukçu’nun senaryosu ile ortaya çok güzel  bir müzikal oyun çıktı. Biz de bunu ilki 1.Şubat’ta Bursa’da olmak üzere, bütün Türkiye’de ve tiyatro salonu olan her yerde oynamak üzere bir karar aldık. Çünkü Sabahattin Ali’yi tanıtmak , onu daha yakından tanımalarını ve merak etmelerini sağlamak üzerine bir misyon edindik. Özeti budur.

-Bu müzikal nerelerde ve ne zaman gösterimde olacak?

Aşağı yukarı Nisan sonuna kadar çok büyük bir Türkiye  ve yurtdışındaki konserlerle birlikte bir Dünya Turnesi olacak. İngiltere , Almanya, Kanada, Amerika vs.olmak üzere 4 ay boyunca büyük bir turnemiz var. Dolayısı ile şu anda sadece ve sadece buna odaklanmış vaziyetteyiz. Bunun yoğunluğu geçtikten sonra benzer projelerde de yer alabiliriz.

-Ferhat Bey, Bursa seyircisi sizi çok sevdi, bunu hissettiniz mi , vermek istediğiniz  mesaj nedir?

- Bu oyunda özellikle Sabahattin Ali’nin hayatında Bursa  çok önemli bir nokta. Burada gerek okuması gerek görev yapma süreci  hikayenin içerisinde de bir rol ve yer oluşturuyor. Dolayısıyla turnenin başlangıcının Bursa’dan yapmamız bu açıdan çok anlamlıydı. Ve bu geceki kalabalık da Bursa’nın Sabahattin Ali’ye sahip çıkması adına çok kıymetliydi bizim için. Sabahattin Ali’yi kucaklıyor olmaları bizim emeğimize de duydukları bağlılık ve sevginin bir ifadesi olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağolun.

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Anahtar Kelimeler:
Ferhat GöçerAldırma Gönül
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