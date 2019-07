Fenomenler makyajdan anlamaz

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Profesyonel makyöz denebilecek bir seviyeye gelene kadar ben ve benim gibi çok emek vermiş meslektaşlarım var. Elle sayılır kadar az profesyonel makyöz sayımız olduğu için bazılarıyla şahsen, bazılarıyla da ismen birbirimizi tanırız biliriz. Ortalıkta makyöz gibi görünmeye çalışan ve makyaj ürünleri tanıtımına odaklanmış sözde fenomenler ortak sorunumuz haline geldi. Mesleki ve üslup olarak belli bir seviyemiz olduğu için hepimizin bu ortak sorununu dile getirme görevini de ben üstleniyorum.

Konumuz, ''Sözde fenomenlerin makyöz zannedilmesi ve makyaj ürünü tanıtması.'' Fenomen nedir? Mesleğiyle bir yere gelmiş insanların, başkalarına örnek olacak kadar fazla ilgi görmesi. Peki, bizde fenomen denilenlere bakarsak çok takip edildikleri kesin ama bir meslekleri var mı? Yok tabii ki! Takipçilerinin tamamına yakını sahte profil. Youtuber, Blogger, Influencer, deyince meslek sahibi mi olunuyor? Sosyal medyada milyonlarca insan gibi basit bir profil oluşturup, ücret ödeyerek takipçi satın alıp, çok talep görüyormuş imajı verince fenomen mi olunuyor? Hani mesleği nerede? Youtuber, Blogger, Influencer diyorlar vasıf yüklemek için. Facebookcu, Twittercı, Instagramcı demekle aynı anlama geliyor aslında. İnsanlar bunu anlamadan biz profesyonel makyözler mesleki olarak rahata kavuşamayacağız. Buradaki konumuz kesinlikle müşteri meselesi değil. Makyöz olmayan birinin video çekip, eline ürün alıp zerre kadar bilgi sahibi olmadan insanlara bir şeyler anlatıyor olması. Bizler bu gerçekleri anlatmazsak, makyözlükte profesyonel olan ile olmayan nasıl ayırt edilecek? Instagram'da bilen bilmeyen herkes makyöz edasıyla makyaj fotoğrafları ve videolar paylaşıyor. Çeşitli efekterle görüntüyü parlatıp gerçekte olan makyajı kamufle ediyorlar. Hemen hepsi takipçi hileleriyle ''Kendilerini binlerce kişi takip ediyormuş ve binlerce beğeni alıyormuş'' imajı veriyor. Hemen her gün bana da ''takipçi satın alın, profiliniz 100 bin olsun'' diyerek teklifler geliyor. Bilmeyenler için söylüyorum, ''Youtube, Instagram, Facebook, Twitter'' hepsi bu satış işini yapıyor. İstesek biz de aynı şeyleri yapabiliriz ama meslek sahibi insanlar bu tür sahte yöntemlere girmezler. Bizim tek derdimiz var, bilgi sahibi olmadan her önüne gelenin youtube makyaj videosu çekip mesleğimize zarar vermesi. Bir de, merdiven altı ürünlere kendi isim etiketini bastırarak ''Kendi makyaj markam'' diye piyasada türeyenler var. Reklam yapan bu tür kişilerin ürünlerinden de kendilerinden de kesinlikle uzak durun. Makyajla amatör seviyede alakaları olan bu gruba bir de modeller ve kozmetik mağazalarındaki ürün temsilcileri eklendi. Onlar da ilgi çekmek için makyaj videoları yapıyorlar. Koskoca kozmetik markaları amatör profiller aracılığıyla kendi ürünlerini satmak için (influencer marketing) adı altında ürün desteği vererek geri dönüş alabileceğini sanıyor. ''Sanıyor'' diyorum, çünkü kozmetik sektörünün en önemli markaları işten çıkartmalar, personel azaltmaları, mağaza kapatmaları vb. şekilde her geçen gün küçülmeye gidiyor farkında mısınız?

SÖZDE FENOMENLER MAKYAJI AYAĞA DÜŞÜRDÜ

Türkiye'de bu işin hakkını veren sayılı profesyonel makyöz olmamıza rağmen, sosyal medya kirliliği yüzünden iş iyice ayağa düşüyor ve biz profesyoneller zarar görüyoruz. 3 ay önce ''Ben makyöz olmak istiyorum, size hayranım'' diye arayan birini 3 ay sonra ''Yılların makyözüyüm yalanıyla'' piyasada gezerken görüyorum. Erkeklerin kendisine mesajla nasıl asıldığını ifşa ettikten sonra piyasaya düşen birinin ilk iş olarak ''Makyaj videosu çekiyoruuum'' diyerek bizim mesleğimizi ayağa düşürmesiyle herkes sözde makyöz oluverdi! Böyle bir sürü tip türedi. Biz mesleğimiz adına bunlara itiraz edersek ''Kıskandı'' zannediliriz diye bugüne kadar sessiz kaldık. Hiçbir bilgi birikimleri yok. Makyajları çok yanlış ve verdikleri bilgiler de yanıltıcı. Bir bakıyorum ki uzman edasıyla altta yorumlar, tavsiyeler, neler neler! Bir video ile tanıttıkları ürünün cildinize uyum gösterip göstermeyeceğini kimse bilemez. O tür ürünler video ile tavsiye edilemez. Bu konuda çok fazla şikayet geliyor. İnsanları yanıltıyorlar. ''Bunu alın, çok faydasını göreceksiniz'' dediği ürünü hangi kriterlere göre belirliyor? Ortada hiç bir kriter yok emin olun. Çünkü, eğer markadan ürün tedarik edebilirse onu tanıtıyor, edemezse de kendi parasıyla alıp videolarla takipçi artırmaya çalışıyorlar. ''Bugün bu hediye gelmiiiş. Ayy paketi açıyoruuum'' diyerek tribünlere oynuyorlar. Bir kaç ay sonra da başka yerlere yelken açıyorlar. Bugün makyaj yapıyor, yarın saç, sonraki gün ayakkabı, kıyafet derken, bir de bakmışsınız şarkı söylüyor. Yani hiç bir mesleki temelleri yok. Fırçayı eline alan ilgi çeksin diye hemen makyaj videosu çekiyor. Biz profesyonellerin onlarca video çekecek, fotoğraf dolduracak vakti olmadığı gibi, çoğu zaman müşterilerimiz fotoğraflarının paylaşılmasını istemiyorlar. Yani profesyonel makyöz 10 tane foto video yüklüyorsa, sözde fenomenler 100 tane yüklüyor. Çünkü aslında çalışmıyorlar ve tek işleri video ve fotoğraf çekmek. Bir de takipçi satın alınca profilleri yüz binlik görünüyor. Zannediliyor ki herkes işi gücü bırakmış bunları izliyor. Akıl fikir var. Gerçekte profesyonel bir makyözün ne yaptığını merak eden ve kendi isteğiyle gelen 10-20 Bin kişi anca takip eder. 100 bin, Milyon nedir? Baloncuk mu yuttunuz! Profesyonel meslektaşlarım az çok birbirinden haberdar olduğu için bu yazdıklarımı okuyor ve onlar da bana bu konuda hak veriyorlar. Bilgi birikim olmadan yapılan bu tür paylaşımlar profesyonel makyözlere ve sektöre çok zarar veriyor. Günümüzün en popüler mesleklerinden biri olarak gösterilen profesyonel makyözlük için eğitim almak şarttır. Sözde fenomenler de artık elini çeksin bizim mesleğimizden.

KENDİNİ PROFESYONELLERE EMANET ET...

Profesyonel Makyaj Artisti Pınar Aktaş