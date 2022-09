Fenomem Dj Can Akın İddalı Şarkısı İle Geliyor!

Haber: Aslan Sayım

Son dönemlerde Dj sahne performanslarıyla adından sıkça bahsettiren Dj Can Akın artık şarkıcı oluyor! Sahne showlarıyla ve iddalı marjinal kıyafetleriyle adından sıkça bahsettiren Can Akın ilk single çalışması ‘Eşkal’ ile yakında boy gösterecek! Tüm dijital platformlarda yer alacak olan Eşkal isimli şarkının klip yönetmenliğini genç yönetmen Mehmet Şahin üstlendi. Maslakta film platosunda çekilen klipte Can Akın’a dansçı kızlar eşlik ediyor. çok yakında Youtube Net D kanalında sizlerle olacak. Fenomen Dj Can Akın iddalı şarkısı ile sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.