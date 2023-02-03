FASHİONTV & FASHİON TV TOKEN 11. MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: HABİB BABAR

Moda, iş dünyası ve medyanın en iyilerinin ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy yaptı.

BİLLUR KALKAVAN ONUR ÖDÜLÜ İLE ANILDI

Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı Ödülü’nü Pınar Bent, Yılın En İyi Moda Tasarımcısı Ödülünü ise Yasemin Yılmaz aldı. Gecede modacıların kreasyonlarını sergilediği defilede Wilma Elles ile Şebnem Schaffer podyuma baş manken olarak çıktı. Ödül töreninde geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan’a verilen “Onur Ödülü” anons edilirken salondaki davetliler de Billur Kalkavan’ı alkışlayarak andılar. Kalkavan’ın onur ödülünü hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı aldı. Yılın En İyi Pop Müzik Şarkıcısı ödülünü alan Selen Görgüzel törende mini bir konser verdi. Sahneye transparan kıyafeti ile çıkan sanatçı şarkılarının yanı sıra kıvrak dansı ile de dikkat çekti. FashionTv Token CEO’su Tolga Altay gecede yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda global iki borsada listeleneceklerini ve yatırmcılarının FashionTv Token’ı ellerinde tutmalarının kendilerine büyük kazanımlar getireceğini belirtti.