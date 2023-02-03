Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.886,66
ALTIN
1.158,69
DOLAR
18,82
STERLİN
23,07
EURO
20,57
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden portakal satış ihalesine davet
Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 39...
İş fırsatları için hemen tıkla!

FASHİONTV & FASHİON TV TOKEN 11. MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

11. FashionTv & FashionTv Token Moda Ödülleri dünyaca ünlü moda kanalı FashionTV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğinde ve FashionTV digital para projesi FashionTV Token (FTVT) ana sponsorluğunda gerçekleşti. Tören Maslak’daki Şişli Üniversitesi FashionTV işbirliği ile açılan moda ve güzellik okulu Fashion Campus İstanbul’da yapıldı.

03 Şubat 2023 Cuma 13:40
FASHİONTV & FASHİON TV TOKEN 11. MODA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

HABER: HABİB BABAR

Moda, iş dünyası ve medyanın en iyilerinin ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu ise Özge Ulusoy yaptı.

BİLLUR KALKAVAN ONUR ÖDÜLÜ İLE ANILDI

Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı Ödülü’nü Pınar Bent, Yılın En İyi Moda Tasarımcısı Ödülünü ise Yasemin Yılmaz aldı. Gecede modacıların kreasyonlarını sergilediği defilede Wilma Elles ile Şebnem Schaffer podyuma baş manken olarak çıktı. Ödül töreninde geçtiğimiz Ekim ayında vefat eden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan’a verilen “Onur Ödülü” anons edilirken salondaki davetliler de Billur Kalkavan’ı alkışlayarak andılar. Kalkavan’ın onur ödülünü hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı aldı. Yılın En İyi Pop Müzik Şarkıcısı ödülünü alan Selen Görgüzel törende mini bir konser verdi. Sahneye transparan kıyafeti ile çıkan sanatçı şarkılarının yanı sıra kıvrak dansı ile de dikkat çekti. FashionTv Token CEO’su Tolga Altay gecede yaptığı açıklamada, yakın bir zamanda global iki borsada listeleneceklerini ve yatırmcılarının FashionTv Token’ı ellerinde tutmalarının kendilerine büyük kazanımlar getireceğini belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Buğra BahadırlıBillur KalkavanFashionTv Token Moda ÖdülleriFashionTV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serkan Candaş yönetimindeki ‘SC Medya’, ‘Teira Medya’ oldu! 
Serkan Candaş yönetimindeki ‘SC Medya’, ‘Teira Medya’ oldu! 
ESRA ÖZTÜRK' TEN MUHTEŞEM YORUM
ESRA ÖZTÜRK' TEN MUHTEŞEM YORUM
CEM YENEL VE ÇAĞAN ŞENGÜL MEVSİMLER GİBİ ŞARKISINDA BULUŞTU!
CEM YENEL VE ÇAĞAN ŞENGÜL MEVSİMLER GİBİ ŞARKISINDA BULUŞTU!
ALTERNATİF ROCK'A YENİ İSİM BATU YENİ ŞARKISI GÖLGEN SAHTE İLE YAYINDA
ALTERNATİF ROCK'A YENİ İSİM BATU YENİ ŞARKISI GÖLGEN SAHTE İLE YAYINDA
EKRANLARIN YENİ EĞLENCESİ “50 fifty” SÜRPRİZLERLE DOLU
EKRANLARIN YENİ EĞLENCESİ “50 fifty” SÜRPRİZLERLE DOLU
SULTAN BOZKURT’TAN “PARANOYAK” ŞARKI 
SULTAN BOZKURT’TAN “PARANOYAK” ŞARKI 
Ruh’un Yeni Teklisi ‘Sen ve Ben’ Tüm Dijital Platformlarda Yayında! 
Ruh’un Yeni Teklisi ‘Sen ve Ben’ Tüm Dijital Platformlarda Yayında! 
BAŞARILI MODACI EMRULLAH KÖROĞLU, GÖRSEL BİR ŞOVA İMZA ATTI
BAŞARILI MODACI EMRULLAH KÖROĞLU, GÖRSEL BİR ŞOVA İMZA ATTI
ÜNAL MEMİÇ ‘YILIN YARDIMSEVER İŞ ADAMI’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
ÜNAL MEMİÇ ‘YILIN YARDIMSEVER İŞ ADAMI’ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi