Faisal Holding ile 500 Milyon Dolarlık Yatırım İçin Sharjah’da İmzalar Atıldı!

Genç ve başarılı iş insanı Uğur Akkuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Sharjah eyaleti Emiri H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi ile dev bir yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma sayesinde Türk ekonomisine beş yüz milyon dolarlık girdi sağlanacak.

Genç yaşta iş dünyasında basamakları hızla tırmanan başarılı iş insanı Uğur Akkuş, Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Sharjah eyaleti Emiri H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi ile dev bir yatırım anlaşmasına imza attı. İmza töreni Sharjah Emirlik Sarayı’nda gerçekleştirildi. İmza töreninde Sharjah eyaleti Emiri H.H. Sheikh Faisal bin Sultan bin Salem Al Qassimi adına üç oğlu, Prens H.H. Sheikh Saoud bin Faisal bin Sultan Al Qassimi, Prens H.H. Sheikh Khalid bin Faisal bin Sultan Al Qassimi ve Prens H.H. Sheikh Abdulla bin Faisal bin Sultan Al Qassimi hazır bulundu.

Beş yüz milyon dolarlık yatırım anlaşmasını A&S Yatırım Holding adına Uğur Akkuş, Sharjah Emiri adına prens H.H. Sheikh Saoud bin Faisal bin Sultan Al Qassimi imzaladı. Sharjah Emirlik Sarayı’nda gerçekleştirilen imza töreninde çok sayıda aile üyesi hazır bulundu. A & S Yatırım Holding ve Faisal Holding arasında imzalanan anlaşma kapsamında Marvelex Co., Türk iş insanı Uğur Akkuş’un sahibi olduğu A&S Yatırım Holding bünyesindeki şirketlere 250 milyon doları gayrimenkul, 200 milyon doları dijital para borsası ve 50 milyon doları teknoloji alanlarında değerlendirilmek üzere toplamda 500 milyon dolarlık yatırım yapacak. Sharjah Emiri’nin sahibi olduğu Faisal Holding bünyesinde United Arab Bank ve Sharjah Islamic Bank da bulunuyor.

İmza töreni sonrasında bir açıklama yapan A & S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, “Sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz çerçevesinde ülkemize var gücümüzle yatırım yapıyor; yurtdışından şirketlerin de ülkemize yatırım yapmalarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ekonomik ve toplumsal başarılarımızı daimi kılan en büyük destek ise özverili çalışanlarımızdan, ortaklarımızdan ve sosyal paydaşlarımızdan aldığımız güçtür. A&S Yatırım Holding, yenilikçiliği, girişimciliği, sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluk bilincini dört kuşaktır temsil ediyor. Bu doğrultuda, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde aynı verimlilik ve karlılık ile hareket ederek, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirme konusunda aktif bir politika izliyoruz. Bu konumun gereği olarak da yeni iş alanlarına girmek üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurarak, farklı yatırım fırsatlarını dikkatle takip ediyoruz. Şirketimiz mevcut vizyoner, dinamik girişimci ruhu ile birlikte önemli bir yükseliş evresindedir. Faisal Holding ile imzaladığımız bu anlaşma neticesinde ülkemize getireceğimiz 500 milyon dolarlık yatırımın Türk ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Uğur Akkuş’un yönetim kurulu başkanı olduğu A & S Yatırım Holding; ekonomik rekabet koşullarına rağmen inşaat, gayrimenkul geliştirme ve satış, bankacılık ve finans, yatırım danışmanlığı, sanayi ve üretim, enerji, üretim, ihracat, turizm, medya ve iletişim gibi önemli ölçüde potansiyel barındıran ve gelecek vaat eden sektörlerde faaliyet gösteriyor.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Uğur Akkuş, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladıktan sonra Almanya’da Essen-Duisburg Üniversitesi’ne kayıt oldu ancak eğitimine ara verip ticarete atıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kuveyt İş Konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan İş Konseyi başkan yardımcılığı, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Ayrıca KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halan sürdüren Uğur Akkuş, iyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça biliyor. Ünlü model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı ile 2019 yılında ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş’un ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor.