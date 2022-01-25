Fahriye Evcen’nin kar pozları çok beğenildi

HABER: AZİZ KARATAŞ



Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti. Uzun bir süre sonra ekranlara geri dönen Evcen, yeni sezonda 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi ile izleyiciyle buluştu.





Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 35 yaşındaki güzel oyuncu, İstanbul'da yoğun kar yağışının başlamasının ardından dışarı çıkarak yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

12,5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından karlar içerisinde çekilen karelerini yayınlayan Evcen'e, kısa sürede 679 binden fazla beğeni ve 5 binden fazla yorum geldi.