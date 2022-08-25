Ezgive Meuter’inrüya gibi düğünü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Başta Dubai, Suudi Arabistan ve Kuveyt olmak üzere birçok ülkede büyük markaların yüzü olarak tanınan Ezgi Büşra Demir düğün öncesi yaptığı açıklamada “Çok heyecanlı olmayı bekliyordum. Ama düşündüğüm gibi büyük bir heyecan yaşamadım. Yaklaşık 8 yıl boyunca Dubai başta olmak üzere körfez ülkelerinde yaptığım çalışmalarıma artık İsviçre’de devam edeceğim. Bu süreçte Fransa’nın önde gelen markaların tüm Orta Doğu tanıtımlarında yüz modeli olarak çalışmalar yaptım. Düğünü İstanbul’da yaptık çunku Eşim de bende bu şehre hayranız” diyerek duygularını ifade etti.

Alışagelmiş düğünlerin aksine sadece yakın aile fertlerinin davet edildiği düğünde Cumhur Demir konuklara unutulmaz dakikalar yaşatırken gece boyunca çeşitli dans Showları yapıldı. Ezgi Büşra Demir ve Pascal Meuter çiftinin düğününde damat tarafının harmandalı oynaması gecenin en renkli anlarından biri oldu.