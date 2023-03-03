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Eza ‘BİN DEFA’ ile kalplere dokunacak

Hit şarkıların bestecisi Eza, kendi seslendirdiği eserlerini de dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Eza, listelerde zirveye tırmanan son şarkısı “İlk Annem Dedi”nin ardından bu kez “Bin Defa” ile rap müzik tutkunlarının karşısına çıkıyor.

03 Mart 2023 Cuma 11:39
Eza ‘BİN DEFA’ ile kalplere dokunacak

Çağatay Akman’ın “Gece Gölgenin Rahatına Bak”, Zehra’nın “Cennetten Çiçek”, Reynmen’in “Leila”, “Biziz”, “Voyovoy”, Ece Ronay’ın “Karpuz” şarkılarında imzası bulunan besteci ve rap’çi Eza (Koray Albayrak), kendi seslendirdiği eserleriyle de listeleri sallamaya devam ediyor. “Çukur” dizisi için İkikardesh’le seslendirdiği “Çukur” şarkısıyla zirveye yerleşen Eza, şimdilerde yeni single’ının heyecanını yaşıyor.

3 MART’TA DİJİTAL PLATFORMLARDA

Son olarak 2022’nin aralık ayında “İlk Annem Dedi” şarkısını yayınlayan Eza, büyük beğeni toplayan o single’ın ardından yeniden stüdyoya girdi.

25 yaşındaki genç yıldız, bu kez söz ve müziği EZA’ya Aranjesi Efecan ve Esad Fidan’a ait “Bin Defa” şarkısını seslendirdi.

“Bin Defa”, 3 Mart Perşembe günü Mahzen Media ve Platform in the Sky iş birliğiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.03.2023 11:42
Anahtar Kelimeler:
Ezaİlk Annem Dedi
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