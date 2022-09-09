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EYLEM TOK, YAZDI, OYNADI, YÖNETTİ.

EYLEM TOK YENİ FİLMİNİN ÇEKİMLERİNİ TAMAMLADI..

09 Eylül 2022 Cuma 14:23
EYLEM TOK, YAZDI, OYNADI, YÖNETTİ.

HABER: BURHAN AKDAĞ

Çok satan Mihr ve Allah'ın Piyonları kitaplarının yazarı Eylem Tok, Londra merkezli yayınevi Sintiyapera'nın bu sene çıkaracağı bir "women's diary" niteliğindeki Sintiyagenda'nın  lansman filmi için setteydi. Eylem Tok çekimleri Arnavutköy'ün Karaburun beldesinde yapılan filmin senaryo ve yönetmenliğini de üstlendi. Film Sintiyagenda'da yer alan aforizmalardan ilhamla sanatsal ve stilize bir vizyonla çekildi.

Kitabı ve senaryoyu yazan, oynayan ve yöneten Eylem Tok’a filmde, model ve oyuncu Ornella Karabumba eşlik etti.

Kadın ve Kadim

Eylem Tok: "Film kadının hikayesini, herkesin hikayesini anlatıyor; hayal kırıklıkları, anıların bıraktıkları, ve yeniden doğuş, değerleri var etme, inşa etme kavramlarına değiniyor. Benim için kişisel bir tarafı da var, yayınevinin var etme sürecim ve tüm insanların hayatına dokunuş serüvenimle de ilgili."

"Filmde iki kadının dünyası birleşiyor; doğuşu ve yaşamdan beslenip, yaratım mücadelesinde var ettikleriyle ilham kaynağı olan yazar Eylem'in dünyası, Ornella'nın canlandırdığı tüm kadınları ve insanları temsil eden karakterin dünyasına ışık tutuyor.”

Eylem Tok, "Sintiyagenda'nın yayınlanması benim için özel bir tecrübe, herkese özellikle de kadınlara her gün eşlik edecek bir sırdaş, hayatın iniş çıkışlarına şahit ve ortak olacak bir arkadaş. Filmde de bu duyguların peşinden gittik ve özel bir çekim gerçekleştirdik."  ifadelerini kullandı. 
Çarpıcı görsel dünyasıyla dikkat çeken film, şu an post prodüksiyon aşamasında, film festival sürecine hazırlanırken aynı zamanda İstanbul ve Londra’da özel bir galayla seyirciyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eylem TokSintiyaperaOrnella Karabumba
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