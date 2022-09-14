EVLİYA ÇELEBİ GİBİ ADAM!

HABER: HABİB BABAR

Başarılı çalışmalarıyla isminden söz ettiren hayırsever iş insanı Murat Avcı, zor durumda olan vatandaşların imdadına Hızır gibi yetişiyor.

Yıllarca seyyar satıcılık yaparak hayatını idame eden, başarılı iş insanı annesinin vasiyeti üzerine kendini zor durumda olan insanlara yardım etmeye adadı. Mahalle sakinlerinden zor durumda olan vatandaşların adresini öğrenen Murat Avcı, adreslere kolilere koyduğu yiyecek, giyecek ve öğrencisi olan eve kırtasiyeye gönderiyor. Bazı ailelere para yardımı da yapan Avcı,bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek,’Canım annem bana zor durumda olan insanlara yardımcı olmamı istemişti. Bende onun vasiyetini yerine getiriyorum. Uzun yıllardır zor durumda olanların yanında oluyorum. Bu durumdan inanılmaz mutlu oluyorum’dedi.