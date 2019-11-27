Evlere doya doya moda geliyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL





Meslek hayatında 25 yılı geride bırakan organizatör ve koreograf Banu Noyan, hafta için her gün TV8'de ekranlara gelerek evlerimizde konuk olmaya hazırlanıyor. Meslek hayatı boyunca 12 yıl yaptığı 'Büyük Beden Mankenler Yarışması'nı ekrana taşıyan Banu Noyan, 'Doya Doya Moda' isimli programla 25 Kasım'da ilk kez izleyici karşısına çıkacak.



Büyük beden yarışmacıların kendilerine uygun giyinmelerine ve tarzlarını bulmalarına yardımcı olacak programda Banu Noyan'a, stylist Kemal Doğulu, modacı Gülşah Saraçoğlu ve usta isim Uğurkan Erez eşlik edecek.



Amaçlarının kadınları zayıflatmak olmadığını söyleyen Banu Noyan, "Bedenleriyle barışık, özgür ve özgüvenli kadınlar istiyorum. Hangi bedende olursanız olun, bu sizin özgüveninizi eksiltmesin. Programa katılanları zayıflatmaya ya da estetik ameliyat olmalarını sağlamaya çalışmayacağız. Aksine, oldukları ölçünün en iyisi olmalarını sağlayacağız. Programa beklediğimizden daha büyük bir ilgi oldu. Seçim yapmakta zorlandık. İzleyicinin de seveceğine inanıyorum" diye konuştu.



'Doya Doya Moda' 25 Kasım'da ilk bölümüyle TV8 ekranlarında başlıyor.