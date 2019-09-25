Evlendiler ama hala flört ediyorlar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Mimar, manken, sunucu, oyuncu ve tiyatrocu Murat Parasayar ve Beslenme Uzmanı eşi Burçin Parasayar’la uzun bir dönem flört etmişlerdi. O yıllarda köşe bucak el ele göz göze görmeye alıştığımız genç çift 1 yıl önce yaptıkları görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. Fakat hala hiç evlenmemiş gibi flört yaşayan Parasayar çifti her yerde el ele ve göz göze dolaşarak aşklarının tadını çıkartıyorlar.

Gectiğimiz günlerde Garipçe köyünde bulunan Giritli Çiftliği restaurantının bahçesinde ki hamakta objektifimize yakalanan Parasayar çifti, geçen akşam da bir iş insanı dostlarının düğününde yine el ele göz göze idiler. Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel’de gerçekleşen düğün törenine bir çok tanınmış ünlü de katıldı. Parasayar çifti dışında nikah şahitleri Abidin Yerebakan ve Oktay kaynarca ile Çiğdem tunç, Kerem fırtına, Sefa Zengin, Vahdet Vural, Elif karlı’ da düğüne katıldı. Düğünün bir bölümünde Mikrofonu eline alan Abidin Yerebakan, Murat Parasayar’ın doğum günü olduğunu anons edince büyük bir alkış aldılar. Söylenen şarkılar ve kesilen pastalardan sonra güzel çift mekandan el ele ayrılarak otomobilleri ile uzaklaştılar.