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Euroasia Fashion Show’a damgasını vuran iki Türk

Dünyaca ünlü modacılar İstanbul’da toplandı...

13 Eylül 2022 Salı 13:42
Euroasia Fashion Show’a damgasını vuran iki Türk

HABER: AZİZ KARATAŞ

İngiltere İran ve Ortadoğu’nun birçok modacısı Euroasia Fashion Show’da yeni koleksiyonlarını tanıttı. Yapılan defilelerin en çok konuşulanı isimleri ise Göbeklitepe’nin İhtişamı koleksiyonuyla Perihan Demirdelen ve Free Women koleksiyonuyla Recep Demiray oldu.

Dünya modasının yakından takip ettiği Euroasia Fashion Show etkinlikleri önceki gün Sultan Sarnıcı’nda yapıldı. Tüm dünyadan modacıların hem katılımcı hem de tasarımcı olarak takip ettiği etkinliklerin en çok konuşulanı ise iki Türk oldu. Göbeklitepe’nin İhtişamı adını verdiği ve Tuğba Özay’ın baş manken olduğu koleksiyonunu gururla tanıtan Perihan Demirdelen, “Göbeklitepe’nin ismini duyduğumdan itibaren heyecanlıyım. Bu hikayeyi ilk duyduğumda koleksiyonuma taşımam gerekiyor dedim. Bugün buradayız. Çok özel bir koleksiyon oldu binlerce taş, yüzlerce saat harcayarak ortaya çıktı” dedi.

10 kiloluk kıyafetle podyumda

Perihan Demirdelen’in baş mankenliğini ise ünlü modacı Tuğba Özay yaptı.“Bu tarihi atmosferde olmak ve bu atmosferde Göbeklitepe’yi anlatmak çok özel bir şey. Perihan hanımı tebrik ediyorum. Üzerimdeki kıyafetim çok özel, 10 kilo ağırlığında ve 3500 adet taş var. Yapmak ayrı bir olay, giymek ayrı bir olay. Ben yıllar oldu podyumları bırakalı, jübilemi yapmıştım. Ama Perihan hanımı kırmam ve bu özel koleksiyonun bir parçası olmamam mümkün değildi” dedi.

Türk modası dünya podyumunda

Yaptığı yenilikçi tasarımlar ve iddialı koleksiyonlarla adını Türk modasına altın harflerle yazdıran Recep Demiray’da geceye damgasının vuran isim oldu. Gecede yaptığı tasarımlarla Türk modasını gururla dünya podyumuna çıkaran Recep Demiray, Free Women adının verdiği koleksiyonu için “Yaptığım tasarımların en büyük özelliği kadının ruh halini temsil eden, transparanlığı ön planda tuttuğu ve dekoltenin bolca olduğu harika bir koleksiyon. Güçlü kadınları temsil ettiği içinde adı Free Women” dedi.

Hiçbir provayı atlamadı

Recep Demiray’ın Free Women koleksiyonun baş mankenliğini ise ünlü oyuncu ve model Wilma Elles yaptı. “Bu gecede benim de olmam çok güzel. Recep’in tasarımları ancak böyle tarihi bir ortamda anlaşılır. Üzerimdeki kıyafetin dikimi 15 gün sürdü. Her provada hazır bulundu. Bu yüzden bu tasarımı taşımak bana gurur veriyor” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Euroasia Fashion ShowPerihan DemirdelenRecep Demiray
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