Etiler’e “Bihter” geldi!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Mekanın açılışı, Friends ekibinden işletmeci Alper Eken’in konuşmasının ardından yapıldı. Bihter’in 500 kişilik kapasitesi bulunuyor. Pandemi sebebiyle kapasite 250 kişiye düşürüldü. Mekanda Amerikan mutfağından soğuk mezelere, dans şovlarından eğlenceli aktivitelere kadar birçok özellik bulunuyor.

Eken: Herkesin seveceği bir mekan yaptık

Gece hayatının tutkunlarını heyecanlandıran mekanın işletmecisi Alper Eken, misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, “Müşterilerimizin memnuniyeti için elimizden geleni yaptık. Hijyen ve pandemi kurallarına uygun hizmet veriyoruz. Damak zevki sunan lezzetler hazırlıyoruz. En üst düzeyde hazırlıklarımızı tamamlayarak start verdik. Her müşterimizin bizden memnun kalması için elimizden geleni yapacağız. Burası yeni nesil meyhane değil üst düzeyde hem eğlence hem yemek hem de restoran olarak düzenledik. Herkesin seveceği bir yer yaptık.” ifadelerini kullandı.