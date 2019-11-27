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Estetiksiz Çelik

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Estetiksiz Çelik

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:10
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Estetiksiz Çelik

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Göbek Yağımla Yüzümü Güzelleştireceğim

Estesante Clinic’in Ataşehir şubesinin birinci yıl kutlaması, Yavuz Seçkin ve eşi Dicle Güler Seçkin, Tuğba Özerk, Bora Gencer, Çelik, Ece Gürsel, Elif Ece Uzun, Linet ve Estetik Güzellik Koçu Şebnem Demir gibi sanat ve moda dünyasından ünlü isimlerin katımıyla geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

Yoğun ilginin olduğu açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavuz Seçkin, mesleğim gereği çok fazla mimik kullandığı için kırışıklıklarının çok artığını bunun çözümünün de Şebnem Demir’de olduğunu söyledi. “Mimiksiz komedyen olmaz, ama güzel görünmek de herkesin hakkı.” şeklinde konuşan Yavuz Seçkin, estetiğe karşı olmadığını ancak fazla estetiğin de zarar olduğunu söyledi. “Ben kendi yağımda kavrulmak isterim” diyen Yavuz Seçkin, göbeğindeki yağların yüzünde kullanılıp kullanılmayacağını Estetik ve Güzellik Uzmanı Şebnem Demir’e sordu ve evet yanıtını alınca da hemen uygulayalım şeklinde espri yaptı.

Filmim Beni Fıtık Etti

Bir daha yapımcı olarak film çekmeyeceğini söyleyen Yavuz Seçkin, “O kadar ayrıntıyla uğraştım ki stresten fıtık oldum. Bir daha sadece oyuncu olarak sinemada yer alırım” şeklinde konuştu.

Hiç Estetik Yok Bende

Açılışa katılan bir diğer ünlü isim ise Çelik’di. Hiç estetik yaptırmadım. İnanın düşünmedim bile. Arkadaşım Şebnem Demir’e geldim. Benim için önemli olan ruh güzelliği.” şeklinde konuştu. 25 yıllık müzik kariyerinde uzun saçlarıyla dikkat çeken Çelik, saçlarının sırrını açıkladı: “saçlarımı kurutmuyorum ve asla boyatmıyorum.” Yeni bir tribute albümle müzikseverlerin karşısına çıkmayı planlayan Çelik 90’lardan günümüze hit olmuş şarkılarının dev isimler tarafından seslendirileceği bu albümün çıkışı için gün saydığını sözlerine ekledi.

Önce Vatan Gazetesi

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çelikYavuz SeçkinDicle Güler SeçkinTuğba özerkBora GencerEce GürselElif Ece UzunLinet
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