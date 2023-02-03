ESRA ÖZTÜRK' TEN MUHTEŞEM YORUM

HABER: Burhan Akdağ

Akademisyen Esra Öztürk'ün farklı yorumuyla Ali Ekber Çiçek 'e ait olan Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim adlı eseri tekrar türkü severlerin beğenisine sunuldu.



Esra Öztürk, farklı tarzı ve yorumuyla türkülere tekrar hayat vererek, Eski eserlerin yeni nesillere duyurulması için büyük çaba sarf ederken, ustaların eserleri seslendirmenin çok kıymetli olduğunu Gelişen teknoloji ile çağı yakalayıp, hem de Türk Halk Müziğini genç arkadaşlara daha fazla nasıl ulaştırabiliriz diye ekip arkadaşlarım ile sürekli yeni projeler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Halk müziği bizim özümüz, yaşanmışlığımız diyen Öztürk, akustik çalışmalarına devam edeceğini ve bu konuda takipçilerinin de önerilerine açık olduğunu söyledi.