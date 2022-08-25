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ESMER KEDİ CAFER

Çok yönlülüğü ile tanınan dördü roman, toplam altı kitabın yazarı Ülkü Gözen Stewart şimdi de minik okurlar için yazdığı “Esmer Kedi Cafer” çocuk serisi ile raflarda ve online satış sitelerinde yerini aldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:56
ESMER KEDİ CAFER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çocuk kitaplarında rekora ulaşan isim Mustafa Tenker’e ait Parya Kitap’tan çıkan bu serinin diğer çocuk kitaplarından farkı, kitaba adını veren Esmer Kedi Cafer’in engelli ve gerçek bir karakter oluşu. “Esmer Kedi Cafer – Mırr’haba” serinin ilk kitabı. Hemen arkasından “Esmer Kedi Cafer Yeni Yuvasında” ile “Esmer Kedi Cafer ve Arkadaşları” okuyucusuyla buluşacak. Devamında, Esmer Kedi Cafer ve Arkadaşları “Oyun Parkında”, “Uçakta”, “Diş Doktorunda”, “Anıtkabir’de”, “Barınakta”, “Ormanda”, “Denizde” gibi her kitapta farklı bir hikâyede yer alacak.

Esmer Kedi Cafer imza günlerinde okuyucularıyla buluşup birebir tanışacak, kendi kaşesiyle okurlarına kitaplarını imzalayacak. Minik okurların yakından görüp dokunarak hissedebilecekleri yaşayan bir karakter olması onlar için çok önemli bir unsur olacak. Hayali bir kahramanın değil, gerçek bir kahramanın maceralarını okuyacak, görecek ve hissedecekler. Üç ayaklı Esmer Kedi Cafer engelli bir kedi olarak bir yandan güzel mesajlar vererek çocuk yaş’ın sosyal mesajı ve sosyal sorumluluğu olacak, bir yandan da engelli olmanın yaşamaya, sevmeye ve sevilmeye engel olmadığını aşılayacak. Esmer Kedi Cafer ve arkadaşları çocuk serisinde yaşlı kedi Asena, Alman kurdu Cıva, piton yılanı Kapris, uğurböceği Arif, kaniş güvesi Ece, karga Rauf, Kardinal kuşu Halide’den oluşan illüstratör Fatma Karaoğlan’ın resimleyerek hayat verdiği toplam sekiz sevimli karakterin maceraları içerisinde sevgi, saygı, sağlık, doğru alışkanlıklar, tatlı kurallar, toplu bilinç, duygu, vizyon gibi çeşitli faydalı konular yer alıyor.

Bir hayvan nasıl sevilir; bilinçlendiriliyor. Dünyada başka canlıların da var olduğu ve onların da yaşam biçimleri ve hakları olduğunun altı çiziliyor. Her serinin sonunda hikâye ile ilgili birkaç soru – yanıt ve var ise yeni kelimelerin anlamları yer alıyor. Esmer Kedi Cafer ile aynı zamanda kara kedinin uğursuz, karganın aptal ve hırsız, yılanın sinsi olduğu gibi ezberler bozulacak. Bu seriyle ve Esmer Kedi Cafer’in yaşayan gerçek bir karakter oluşuyla çocuklara hayvan sevgisi bambaşka aşılanacak, hatta hayvana, dolayısıyla tüm canlılara saygı duymaları sağlanacak. Yeryüzü ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıları çocuklar koruyacak, onları çocuklar kurtaracak. Yazar Ülkü Gözen Stewart’ın “Esmer Kedi Cafer” çocuk kitap serisinden beklentisi bu.

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