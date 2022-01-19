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Eskişehir’de Moda gecesi 

19 Ocak 2022 Çarşamba 10:32
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Eskişehir’de Moda gecesi 

Haber: Dinçer Karacalar

Eskişehir Ticaret Odası, moda tasarımcılarının teşvik etmek amacıyla “Fashion Eskişehir” adıyla moda tasarım yarışması düzenledi. Kentte ilk kez düzenlenen yarışmaya 340 moda ve tasarımcı adayı katıldı. 3 ay süren atölye çalışmalarının ardından 15 tasarımcı finale kaldı. Final defilesi ve ödül töreni için Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Ece Vahapoğlu’nun sunduğu gecede ilk üçe girenler para ödülünün yanı sıra yurt dışında staj ve eğitim hakkı kazandı. 

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir’in moda sektörüne katkı sağlayacak önemli bir adım atmaktan dolayı heyecan ve gurur duyduklarını dile getirdi. 

Emel Yıldırım, Nefise Karatay, Didem Taslan ve Sibel Tan yarışmanın jüri üyeleri arasındaydı. 

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Eskişehirde Moda Gecesi
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