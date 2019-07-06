Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041
Güney Kıbrıs'ta 'Hellim' raporuna tepki
Son Dakika
'BİZİ KÖTÜLÜYORLAR'
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa Adası hattı seferlerine başladı
İDO Tekirdağ- Marmara Adası- Avşa...
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar ayakkabı giydirmeyin
Aileler dikkat: 2 yaşına kadar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

Bursa'da, Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Çökeliler'le (38) alkol alan Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden, Şahin tutuklanırken, Çökeliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

Bursa'da, Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Çökeliler'le (38) alkol alan Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden, Şahin tutuklanırken, Çökeliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:03
19 Okunma
Eski mankenin evinde kıskançlık cinayeti

(Bursa), (DHA)

Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2003 yılında 'Bacak Güzeli' seçilen eski manken Alev Çökeliler, iddiaya göre, evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen Çökeliler'in sevgilisi Sadık Şahin, arkadaşı Yılgın'la alkol almasına sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı.  Yılgın kanlar içinde kalırken, Şahin, Çökeliler'i de alıp, kaçtı.

Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İ.Ö.'yü arayıp yardım istedi. İ.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgın ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onur Yılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgın'ın arkadaşı İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Çökeliler de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Çökeliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sadık Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alev Çözeliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MankenEskiönce VatanSadık şahinAlev çökelilerOnur YılgınCinayetMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet
Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Önder Gider: Sustuklarımı söyleme zamanı
Önder Gider: Sustuklarımı söyleme zamanı
Mustafa Bademoğlu
Mustafa Bademoğlu
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
Şebnem Özinal ile oyunculuk üzerine
Efe Güngör’den single sürprizi
Efe Güngör’den single sürprizi
Beyazperdenin yeni yıldızı İLKE AL
Beyazperdenin yeni yıldızı İLKE AL
Gizem Şahin
Gizem Şahin
‘Kim Geldi?’
‘Kim Geldi?’

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans