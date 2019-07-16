Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98028
ALTIN
258.115
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0881
EURO
6.3986
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Son Dakika
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Türkiye’nin gölgesi yeter
Türkiye’nin gölgesi yeter
Tarihimizin en karanlık günüydü
Son Dakika
Tarihimizin en karanlık günüydü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı ve televizyonda, 'Skandallar kraliçesi', ve 'Gulbengate' gibi açıklamalarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Erol Köse'nin 10 bin TL manevi tazminatı yasal faiziyle Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.

Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı ve televizyonda, 'Skandallar kraliçesi', ve 'Gulbengate' gibi açıklamalarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse'ye açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Erol Köse'nin 10 bin TL manevi tazminatı yasal faiziyle Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.

16 Temmuz 2019 Salı 18:33
9 Okunma
Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geçen yıl dava açan Gülben Ergen, Erol Köse'nin farklı tarihlerde hem sosyal medya hesabından hem de bir televizyon programına katılarak aleyhine açıklamalar yaptığı iddiasıyla 250 bin TL tazminat davası açmıştı.  Gülben Ergen bir TV kanalında yayınlanan magazin programına katılan Erol Köse'nin, 'Skandallar kraliçesi', 'Gulbengate' gibi ifadelerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.  Erol Köse'nin gerçek dışı ifadeleri nedeniyle hayat, vücut bütünlüğü, sağlık, özgürlük, isim, resim, şeref, haysiyet, ticari itibar gibi kişilik değerlerini ihlal edildiğini belirten Gülben Ergen, ailesinin ve kendisinin ruhsal bütünlüklerinin bozulduğunu anlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme davanın bittiğini belirterek Köse'nin 10 bin TL tazminatı yasal faiziyle birlikte Gülben Ergen'e ödemesine karar verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EROL KÖSEönce VatanGulbengateCezaMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
''Aşk hayatında çok becerikli değilim''
''Aşk hayatında çok becerikli değilim''
KLİBE ÖZEL 150 TANE ŞEMSİYE  
KLİBE ÖZEL 150 TANE ŞEMSİYE  
Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik
Ayşe Arman: Bizi kurtaracak tek şey iyilik
Paris Hilton’dan ‘Kör Makas’ yarasına jet dikiş
Paris Hilton’dan ‘Kör Makas’ yarasına jet dikiş
Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yle birlikte düet yaptı
Haluk Levent, Azeri şarkıcı Cinare Melikzade’yle birlikte düet yaptı
Muhteşem konser
Muhteşem konser
Lavanta tarlasında aşk kokusu
Lavanta tarlasında aşk kokusu
Saçları örülürken uykuya kaldı
Saçları örülürken uykuya kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans