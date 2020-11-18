Erol Evgin’in ‘SİTEMİ’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

“SİTEM” DÜN YAYINLANDI

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin’in, altın şarkılarını İskender Paydaş’ın yepyeni düzenlemeleriyle ülkemizin en güçlü kadın ses sanatçılarıyla paylaştığı ikinci albümü “Altın Düetler 2” de yer alan “Sitem” şarkısının video klibi dün (18 Kasım Çarşamba günü) Erol Evgin YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Konserde klip çektiler

Erol Evgin’in Ceylan Ertem’le düet yaptığı “Sitem” in video klibi, sanatçıların klip çekimi için bir araya geldikleri, Evgin’in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserinin görüntülerinden oluşuyor.

Müzikseverler tarafından büyük ilgi gören “Sitem” şarkısının sözleri Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, müziği Erol Evgin’e ait.