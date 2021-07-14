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Erol Evgin’i 10 bin kişi izledi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:59
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Erol Evgin’i 10 bin kişi izledi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

 

Sevdiklerim’i hazırlayan Erol Evgin’i 10 bin kişi izledi

“Sevdiklerim” isimli akustik albümünün long play’ini müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, geçtiğimiz akşam "Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" temalı konseriyle Çeşme Ilıca’da müzikseverlerle buluştu.

 

Hep Bir Ağızdan İzmir Marşı

Erol Evgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ilıca’da 8 gün kalmasının 95. yılı anısına Çeşme Belediyesi tarafından Ilıca Taş İskele’de düzenlenen “Ilıca’dan Ata’mıza Selam” etkinlikleri kapsamında konser verdi. 1,5 saat sahnede kalan Evgin, "Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde" temalı konserine Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı görüntülerinden oluşan barkovizyon gösterisi eşliğinde söylediği “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Çanakkale” ve “Yemen” türküleriyle başladı. Konser, 10 bin kişinin hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ile son buldu.

“SEVDİKLERİM” Long Play’de sürpriz.

Erol Evgin, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği “Sevdiklerim” albümünde hayranlarına bir sürpriz yapmış, “Vedasız Aşklar” isimli yeni bir şarkıya yer vermişti. “Sevdiklerim” long play’inin sürprizi ise, albümde olmayan, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait olan “Bir de Yaşamak Var” isimli yepyeni bir şarkı oldu.

Sınırlı sayıda üretildi

Erol Evgin'in; söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait “Yazık”, “Kaybolan Yıllar”, “El Gibi”, söz ve müziği Can Temiz’e ait “Bir Pazar Kahvaltısı”, sözleri Sıla Gençoğlu’na, müziği Fatih Ahıskalı’ya ait “Yan Benimle”, söz ve müziği Murat Evgin’e ait “Mektup”, söz ve müziği Şemi Diriker’e ait “Unutama Beni”, sözü Mehmet Teoman'a, müziği Cenk Taşkan’a ait “Beni Benimle Bırak”, sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin'e ait “Vedasız Aşklar” isimli şarkıları seslendirdiği “Sevdiklerim” albümü “Bir de Yaşamak Var” isimli yeni bir şarkı eklenerek plak koleksiyonerleri için sınırlı sayıda üretilip, long play haline getirildi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erol EvginSevdiklerim
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