EROL EVGİN’E DEV KORO

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Binlerce hayranının geldiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, gece boyunca altın şarkılarını dört nesilden oluşan dev bir koro eşliğinde söyledi.

Dakikalarca ayakta alkışlandı

Sanatçıyı izleyenler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ailesi ve çalışma arkadaşları da vardı. Konser öncesi Evgin’i kulisinde ziyaret eden Akşener, konser salonuna alkışlar eşliğinde girdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Erol Evgin; “Bu şarkı Meral Hanım ve eşi Tuncer Bey’in aşk şarkıları” sözleriyle anons ederek okuduğu “İşte Öyle Bir Şey” isimli şarkısını Meral Akşener'e armağan etti. Konserinin finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan Erol Evgin, “Etme Eyleme” isimli şarkısıyla bis yaptı.