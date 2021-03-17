Erol Evgin’den yeni albüm: Sevdiklerim

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

YORULMAK BİLMEYEN EFSANE ŞARKICI EROL EVGİN’DEN

Yeni Albüm ‘‘SEVDİKLERİM’’

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin “Altın Düetler” ve “Altın Düetler 2” albümlerinin gördüğü büyük ilginin ardından “Sevdiklerim” isimli yeni albümüyle bugün (12 Mart Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor.

Albümün sürprizi

Erol Evgin, 9 şarkıdan oluşan “Sevdiklerim” akustik albümünde sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdi. Albümün sürprizi ise sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait olan yepyeni bir şarkı..

9 şarkı

“Sevdiklerim” albümünde söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Yazık”, “Kaybolan Yıllar”, “El Gibi”, söz ve müziği Can Temiz’e ait “Bir Pazar Kahvaltısı”, sözleri Sıla Gençoğlu’na, müziği Fatih Ahıskalı’ya ait “Yan Benimle”, söz ve müziği Murat Evgin’e ait “Mektup”, söz ve müziği Şemi Diriker’e ait “Unutama Beni”, sözü Mehmet Teoman’a, müziği Cenk Taşkan’a ait “Beni Benimle Bırak” isimli şarkılar ve sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait olan “Vedasız Aşklar” isimli yeni bir şarkı yer alıyor.

“Sevdiklerim” albümünün kayıtlarında Evgin’e, akustik bir sound ile Firuz İsmailov’un yönettiği Erol Evgin Orkestrası eşlik etti.