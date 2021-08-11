EROL EVGİN’DEN HARBİYE’DE ANLAMLI KONSER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin “Yine de Güzeldir Yaşamak” isimli konser showu ile Kerki Solfej’in düzenlediği yaz turnesi kapsamında geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Sahnesini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Erol Evgin; “Rüya”, “Yine de Güzeldir Yaşamak”, “İçimdeki Fırtına”, “Sitem” gibi altın şarkılarını Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran dört nesilden hayranlarıyla birlikte söyledi.

Dev koro eşliğinde “Memleketim”

“Zor günlerden geçiyoruz. Ormanlarımız, köylerimiz, evlerimiz yanıyor. ‘Ev’ dört duvar, kapı, pencere değildir; geçmişimizdir, geçmişimiz yanıyor. Ormanlarımız yurdun hem süsü, hem gücüdür” diyen Erol Evgin’ e, “Memleketim” şarkısında dev bir koro eşlik etti.

Konserinin finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan Erol Evgin, “Etme Eyleme” şarkısıyla bis yaptı.