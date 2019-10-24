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Erol Evgin’den duygulu konser

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Erol Evgin’den duygulu konser

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Ekim 2019 Perşembe 16:27
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Erol Evgin’den duygulu konser

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sanat hayatının 50. yılında 6. kez Türkiye’yi dolaşan Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da konser verdi.

 

Erol Evgin, TİM’i tıklım tıklım dolduran 2500 kişinin coşkulu bir gece yaşadığı konserini “Deli Divane” şarkısıyla açtı. 2,5 saat sahnede kalan Sanatçı, gecede lacivert ve beyaz ceketli iki farklı smokin giydi.

“Merhemdir şarkılar”

“Memleketim” ve “İzmir Marşı” nı tüm salonla birlikte hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, duygu yüklü anlar yaşadı. Sanatçı; “Umutsuzluk da, umut da bulaşıcıdır. Böyle hassas dönemlerde birbirimize daha bir umutla sarılarak şarkılarımızı, türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Şarkılar merhemdir, ilaçtır şarkılar” dedi.

 

50 yıl temalı dans gösterisi

Konuklarını Firuz İsmailov yönetimindeki orkestrası eşliğinde büyülü bir yolculuğa çıkaran Erol Evgin’e “Bizim Tango”, “Sen Unutulacak Kadın mısın?”, “Sevdim Bir Genç Kadını” isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş’in koreografisi ile sahnelenen “50 yıl” temalı dansları ile Cem Cüneyt Çelik, Maie İto, Berfu Elmas, Melike Manav Koper, Hasan Topçuoğlu isimli dansçılar eşlik ettiler.

Dede – Torun dans ettiler

Seyircilerin yoğun alkışları eşliğinde “Etme Eyleme” şarkısıyla bis yapan Evgin, izleyenler arasında olan torunu Erem Erol Evgin’i de sahneye aldı. Sahneye babası Murat Evgin’in şapkasıyla çıkan Erem, dedesi ile dans etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erol EvginKonser
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