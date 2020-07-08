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EROL EVGİN VE DEMET SAĞIROĞLU ‘YETER’ DEDİLER

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:36
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EROL EVGİN VE DEMET SAĞIROĞLU ‘YETER’ DEDİLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin “Altın Düetler 2” albümünde Demet Sağıroğlu ile birlikte seslendirdikleri “Yeter” isimli şarkının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini Salı günü YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluşturdu.

“Çok Özel Kliplerin Kraliçesi”

Erol Evgin söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan “Yeter” in video klibinin yayında olduğunu sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden; “Çok özel kliplerin kraliçesi, sevgili Demet Sağıroğlu iyi ki bu şarkıyı birlikte paylaştık” notuyla duyurdu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erol EvginDemet SağıroğluYeter
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