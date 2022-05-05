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Erol Evgin ile Unutulmaz Bayram

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, bayramın 2. günü akşamı Kıbrıs’ta The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 11:24
Erol Evgin ile Unutulmaz Bayram

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde; “İçimdeki Fırtına”, “Ateşle Oynama”, “Deli Divane”, “Bir Bakışın Yetti”, “Hep Böyle Kal” gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşattı.

"Her konserim benim için bir bayram"

Sanatçı; “Her konserim benim için bir bayram. Her sahnemde bir bayram heyecanı yaşıyorum. Nice mutlu ve umutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle” sözleriyle, izleyenlerin bayramını kutlayarak, konserini sonlandırdı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erol Evgin
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