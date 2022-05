Erol Evgin Caz Söyledi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanatçının, 52 yıllık müzik kariyerinde verdiği ilk caz konserine İstanbullu müzikseverler büyük ilgi gösterdiler. Erol Evgin “Söyle Canım”, “Rüya”, “Hep Böyle Kal”, “Deli Divane” gibi altın şarkılarını caz müzik formlarında yeniden düzenlenen versiyonlarıyla seslendirdiği konserinde “What a Wonderful World”, “Fly Me to the Moon”, “I’ve Got You Under My Skin” gibi caz klasiklerinden oluşan bir seçkiye de yer verdi.

Caz rüzgarı estirdi

“Sanatta farklı heyecanlar yaşamak insanı diri tutar” diyen Evgin’e, bu özel konserinde Piyanist Can Çankaya’nın yönettiği, Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden oluşan caz orkestrası eşlik etti.