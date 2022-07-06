Erkek Kuaföründen Eğitim

HABER: DİNÇER KARACALAR

Lüleburgaz Belediye Başkanı Sn. Murat Gerenli ve Berberler odası Başkanı Sn. Yüksel Akın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, çevre il ve ilçelerden yüksek katılım sağlayan Erkek Kuaförleri program sonunda özel sertifikalara ve bilgilere sahip oldular.. Mehmet Kurtdağı’na çiçek ve plaket takdiminde bulunan il yöneticileri, bölgelerinde kuaförlük sanatını icra eden hemşehrilerine bu hizmeti sundukları için çok mutlu olduklarını ve devamı için söz kestiklerini dile getirdiler..