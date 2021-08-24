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‘Erik Dalı’nın sahibinden yeni şarkı!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

24 Ağustos 2021 Salı 16:33
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‘Erik Dalı’nın sahibinden yeni şarkı!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Erik dalı şarkısıyla ün kazanan Ömer Faruk Bostan yeni şarkılarını müzikseverlerin beğenisine sundu. Düğünlerin başladığı yaz sezonunda eğlenceli yeni şarkıları Oy Gelin Oy Damat ve Neriman projesini müzikseverlerle buluşturdu. 

Müzik yönetmenliğini başarılı sanatçının kendisinin yaptığı şarkı kısa sürede çok sevildi. ''Oy Gelin Oy Damat'' şarkısının sözleri Mustafa Beyazkuş'a ait olurken Neriman'ın sözleri ise anonim. Projenin müziği İsmail Derker imzası taşırken aranjesini ise Hüseyin Aytaç üstlendi. Dillere pelesenk olmuş ve düğünlerin vazgeçilmez şarkısı haline gelen Erik Dalı'nın da sahibi olan sanatçının eğlenceli ve izleyicisini yerinde oturtmayacak yeni klibini ise Sefa Özçelik çekti. Ömer Faruk Bostan yeni şarkısıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdki; “Saygı değer dinleyicilerim, Oy Gelin Oy Damat Capital Müzik etiketi ile sizlerle. Müzik aşamasından klip aşamasına, izlediğiniz son haline gelene kadar en ufak emeği bulunan bütün büyüklerime kardeşlerime salon kapılarını bize açan Ihlamur Kasrı'na, aranjörüm Hüseyin Aytaç'a ve sevgili klip yönetmenimiz Sefa Özçelik'e teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı iletiyorum, şarkım artık yüreklerinize emanet.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erik Dalıömer Afruk BostanOy Gelin Oy DamatNeriman
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